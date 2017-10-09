ABD Konsolosluğunda bir gözaltı kararı daha
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un gözaltına alınmasının ardından bir başka ABD Konsolosluk çalışanı hakkında daha gözaltı kararı alındığı iddia edildi.
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un FETÖ'den tutuklanmasının ardından, İstanbul Başsavcılığı'nın başka bir konsolosluk çalışanı için gözaltı kararı aldığı iddia edildi.
Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'in haberine göre; İstanbul Başsavcılığı, dün ABD Konsolosluğu ile Türk emniyet birimlerinin koordinasyonunu sağlayan kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen kişi henüz yakalanamazken, konsolosluğa sığındığı düşünülüyor.
ABD ile Türkiye arasında vize uygulamalarının karşılıklı olarak askıya alınmasının ardında alınan bu ikinci gözaltı kararı olduğu ifade ediliyor.
Öte yandan 5 gün önce gözaltına alınan Metin Topuz'un FETÖ ile bağlantılı olmaları nedeniyle soruşturma geçiren 121 kişi ile yoğun şekilde iletişim kurduğunun belirlendiği ifade edildi.