ABD misyonlarına saldırı alarmı, işlemler durdu

23 Ekim 2020

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından yayınlanan güvenlik uyarısında, ABD misyonlarına karşı potansiyel terör saldırısı ve ABD vatandaşlarını ve yabancı vatandaşları kaçırma girişimi olasılığına yönelik “güvenilir istihbarat” aldığını belirterek, vatandaşlarını ABD’li ve yabancıların toplanmakta olduğu bölgelerden uzak durmaya çağırdı. Açıklamada büyük ofis binaları ve alışveriş merkezlerinin de riskli yerler arasında olduğu belirtildi.

Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki tüm misyonlarda tüm vatandaşlık ve vize işlemlerinin durdurulduğu, randevusu olan kişilerin e-mail yoluyla yeni randevularına ilişkin bilgilendirilecekleri belirtildi.

Açıklamada vatandaşlara şu uyarılar da yapılıyor: Dikkatli ve uyanık olun, kabalalıklardan kaçının, dikkat çekmeyin, etrafınızda olup bitenlerden haberdar olun, yabancıların olduğu bölgelerde çok dikkatli olun, yerel basını gelişmelerden haberdar olmak için takip edin.

Büyükelçilik sözcüsü uyarıyı uzun süren değerlendirme ve güvenlik şartlarına dayanarak yayımladıklarını belirterek hükümete ABD vatandaşları ve misyonlarını ziyaret edenlerin güvenliği için verdiği destek nedeniyle minnettar olduklarını söyledi.