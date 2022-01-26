ABD, Rusya’nın güvenlik teklifine yazılı yanıtını verdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını aldığını duyurdu.
AA
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın bakanlık binasına geldiği belirtildi.
Sullivan’ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "ABD Büyükelçisi, Rusya’nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını teslim etti." ifadesi kullanıldı.