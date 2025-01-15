ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hassas mallar için ödemeleri kolaylaştırmak üzere Rusya ve Çin'deki aktörler arasında kurulan bir yaptırım delme planı için harekete geçildiği belirtildi. Bu kapsamda, söz konusu plana dahil olan Rusya'dan 6 kuruluş ve 1 kişi ile Çin'den 9 kuruluş yaptırım listesine alındı.

Yaptırımları aşmak için Rus yetkililer ve ABD'nin yaptırım uyguladığı bir bankayla koordinasyon halinde olan Kırgızistan merkezli finans kuruluşu Keremet Bankın da hedef alındığı aktarılan açıklamada, halihazırda yaptırım uygulanan yaklaşık 100 kuruluşun Rusya'nın finans, savunma ve enerji sektörlerindeki işlemleri kolaylaştırdıkları gerekçesiyle yeniden belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, yeniden yaptırım uygulanan kuruluşlardan herhangi biri için veya bu kuruluşlar adına bilerek önemli işlemlere aracılık eden yabancı kişilerin zorunlu ikincil yaptırımlara tabi olabileceği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının da Rusya'nın çeşitli savunma sanayisi şirketleri ve askeri sanayi üssünü destekleyenler dahil 150'den fazla kuruluş ve kişiye yaptırım uyguladığı bildirilen açıklamada, bugünkü yaptırımların, Rusya'nın ABD yaptırımlarından kaçma çabalarını desteklemeye devam eden, özellikle Çin'de olmak üzere, birçok ülkeden şirketi kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, bugün atılan adımların, Rusya'nın ABD'nin yaptırımlarını delme çabalarını ve Ukrayna'da savaş için silah üretmek üzere ihtiyaç duydukları mallara ulaşmasını engellediğini vurguladı.

Adeyemo, ikincil yaptırımların genişletilmesinin Rusya'nın gelir ve mallara erişimini azaltacağını kaydetti.