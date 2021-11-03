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ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, T-AO-189 borda numaralı "USNS John Lenthall" adlı ikmal gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.

Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Boyu 206 metre, ağırlığı 31 bin 200 groston olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

 

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