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ABD Savunma Bakanı Mattis'ten kritik Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin kaygılarına yönelik Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten kritik Türkiye açıklaması
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Kaynak: AA

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