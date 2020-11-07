"ABD seçimlerinde sahtekarlık yok"

07 Kasım 2020

ABD Federal Seçim Komisyonu (FEC) komiseri Ellen Weintraub 2020 ABD başkanlık seçimlerinde herhangi bir sahtekarlığa rastlanmadığını açıkladı.

CNN'e konuşan Weintraub, başkanlık seçimleri ile ilgili olarak çok az sayıda doğrulanmış şikayet olduğunu ifade etti ve ekledi, "Seçmen tarafından herhangi bir sahtekarlık yapıldığına dair bir kanıt yok. Yasadışı oylama yapıldığına dair herhangi bir kanıt yok. Aslında ABD vatandaşları ve parti dışı seçim uzmanları bir araya gelerek bu seçimi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiler."

Weintraub'un açıklaması Başkan Donald Trump'ın seçimlerde geniş çaplı bir sahtekarlık yapıldığı iddiasından sonra geldi.