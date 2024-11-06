ABD Senatosu’nda son durum belli oldu! Cumhuriyetçiler dört yıl sonra çoğunluğu ele geçirdi

ABD’de yapılan seçimlerde Cumhuriyetçiler, Senato’da çoğunluğu elde etti. Bu sonuç, Cumhuriyetçilerin hem mevcut sandalyelerini koruyarak hem de bazı Demokratik sandalyeleri kazanarak elde ettikleri bir zafer oldu.

Nebraska’da, görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Deb Fischer, bağımsız aday Dan Osborn’a karşı güçlü bir meydan okumaya karşı zafer kazanarak Cumhuriyetçiler için önemli bir başarıya imza attı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise, Virginia’da Demokrat Joe Manchin’in yerine Cumhuriyetçi Jim Justice seçildi ve Cumhuriyetçiler bu eyalette de sandalyelerini kazandı.

Demokratların, Teksas’tan Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’u ve Florida’dan Rick Scott’u yenme çabaları ise başarısız oldu. Teksas’ta, eski NFL oyuncusu ve Kongre Üyesi Colin Allred’in kürtaj konusundaki ılımlı duruşu, Cruz’a karşı güçlü bir rakip olmasına rağmen, Cruz seçim yarışını kazandı.

Bir diğer önemli sonuç ise, Demokrat Senatör Sherrod Brown’un Ohio’daki yarışta Cumhuriyetçi Bernie Moreno’ya yenilmesi oldu. Bu sonuç, Ohio’daki Cumhuriyetçi etkinliğin arttığını gösterdi. Ohio'daki bu seçim, yaklaşık 400 milyon dolarlık harcama ile dönemin en pahalı yarışlarından biri olarak kaydedildi.

Demokratlar şimdi, Senato’daki zayıf üstünlüklerini korumak için Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin gibi “mavi duvar” eyaletlerine odaklanmış durumda. Bu eyaletlerdeki seçim sonuçları, her iki partinin Senato'daki dengesini değiştirebilecek nitelikte olacak.

Seçimler, aynı zamanda bazı tarihi anlara da sahne oldu. Delaware’den Demokrat Lisa Blunt Rochester ve Maryland’den Demokrat Angela Alsobrooks, Senato’ya seçilen ilk Siyah kadınlar olarak kayıtlara geçti. New Jersey’de ise Andy Kim, Bob Menendez’in federal yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmesiyle boşalan sandalyeyi kazanarak Senato’ya seçilen ilk Koreli-Amerikalı oldu. Ayrıca, Delaware’den Sarah McBride, Senato’ya seçilen ilk trans kadın olarak tarihi bir başarıya imza attı.