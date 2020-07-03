ABD Senatosu’ndan Çin'le iş yapan bankalara yaptırım hamlesi
ABD Senatosu Çin’le iş yapan bankalara yaptırım öngören yasa tasarısını onayladı.
ABD Senatosu, Hong Kong güvenlik yasasını yürürlüğe koyan Çinli yetkililerle iş yapmakta olan bankalara yaptırım öngören yasa tasarısını Perşembe günü oybirliğiyle onayladı.
Senato, tasarıyı imzalayıp yasalaştırması için Başkan Donald Trump'a yolladı.
Dün ABD Temsilciler Meclisi de aynı yasa tasarısını oybirliği ile geçirmişti.
Oybirliğiyle geçen yasa tasarısı, Washington'ın Çin tarafından uygulamaya sokulan Hong Kong güvenlik yasası konusunda duyduğu kaygılara işaret ediyor. ABD, bu güvenlik yasasının Britanya'nın eski kolonisi olan Hong Kong'un otonomisini sona erdireceğine inanıyor.