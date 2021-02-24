ABD, Sırbistan ve İrlanda Büyükelçileri merkeze alındı
ABD, Sırbistan ve İrlanda büyükelçilerinin merkeze çekildiği ve yerlerine yeni atamaların yapıldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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ANKARA(DÜNYA)
ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç, Sırbistan Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve İrlanda Büyükelçisi Levent Murat Burhan merkeze alındı.
ABD Büyükelçiliğine halen Japonya Büyükelçiliğini yürüten Murat Mercan atanırken, Japonya Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güven getirildi. İrlanda Büyükelçiliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay, Sırbistan Büyükelçiliğine ise Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy atandı.