'ABD, Suriye krizi için 600 milyon dolara yakın yeni 'insani yardım' sağlayacak'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ABD'nin Suriye krizi için 596 milyon dolardan fazla yeni "insani yardım" sağlayacağını açıkladı.

Blinken yaptığı açıklamada, yardımın Suriye'deki yaklaşık 13.4 milyon Suriyeliye ve Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'daki 5.6 milyon Suriyeli mülteciye yardım etmek için verileceğini söyledi.