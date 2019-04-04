ABD: Suriye operasyonunun "yıkıcı sonuçları" olur

04 Nisan 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesine ilişkin ABD tarafından yazılı açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'nun yaptığı açıklamada, "Bakan Pompeo, Suriye'de Türkiye'nin tek taraflı bir askeri eyleminin muhtemel yıkıcı sonuçları hususunda uyarıda bulundu" ifadeleri yer aldı.

Görüşmede, Pompeo'nun Türkiye'de tutuklu bazı Amerikan vatandaşlarının durumunu da gündeme getirdiği kaydedilen açıklamada, "Bakan Pompeo ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan muhtemel S-400 füze sistemi alması konusundaki endişesini dile getirdi" denildi.

Dün, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de, NATO'nun 70'inci yaş etkinliğinde, "Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki, bu sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini zayıflatmaz, aynı zamanda programa tedarikte bulunan Türk üreticilere zarar verir" şeklinde konuştu ve ekledi:

"Türkiye seçim yapmalı. Tarihteki en başarılı askeri ittifakın kritik bir ortağı olmaya devam etmek mi istiyor, yoksa ittifakımızı zedeleyecek umursamaz kararlar ile ortaklığın güvenliğini tehlikeye atmak mı istiyor."

ABD Başkan Yardımcısı'nın bu sözlerine ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter üzerinden benzer ifadelerle karşılık verdi. Oktay, "ABD seçim yapmalı. Türkiye'nin müttefiki olarak kalmak mı, yoksa teröristler ile gücünü birleştirip NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını zedeleyerek dostluğumuzu tehlikeye atmak mı istiyor" dedi.

NATO'nun 70'inci yılı etkinlikleri dolayısıyla Washington'da bulunan Bakan Çavuşoğlu'nun, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri: ABD'nin açıklaması görüşmenin içeriğini yansıtmıyor

Kaynak: AA