'ABD, Suriye'de yeni askeri üs kuruyor' iddiası! Pentagon'dan açıklama geldi

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmelere değindi. Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Aynularab (Kobani) bölgesinde ABD güçlerinin hareketliliğinin artmasıyla ilgili haberlerin doğru olmadığını savundu.

Suriye’de yeni üs iddiaları yalanlandı

Singh, ABD’nin söz konusu bölgede "kalıcı bir yapı veya askeri üs" kurmadığını, Suriye’deki askeri pozisyonları veya misyonları konusunda hiçbir değişiklik olmadığını iddia etti.

Bölgedeki hareketlilik dikkat çekti

Ancak ABD'nin iddiaları reddetmesine karşılık sınırda hareketlilik sürüyor. Aynularab'da Tenef'teki ABD üssünden gönderilen T duvarlarının yerleştirildiği bina havadan ve yerden görüntülendi.

İlçeye getirilen duvarlar, merkezde Menz olarak adlandırılan cadde üzerindeki, daha önce Kenin Oteli olarak bilinen bir binayı çevrelemek için kullanıldı.

Türkiye sınırına yalnızca bir kilometre uzaklıkta bulunan binanın ön kısmında, terör örgütü PKK/YPG unsurlarının kullandığı pikaplara benzeyenler dahil 5 araç ve bazı kişilerin bulunduğu görüldü.