ABD, Suudi Arabistan'dan personelini çekiyor: Petrol tesislerinde saldırı alarmı

ABD yönetimi, Suudi Arabistan'da havalimanları ve enerji tesislerini hedef alan saldırıların artması üzerine diplomatik personelinin bir bölümünü ülkeden çekme kararı aldı. Washington, acil görevlerde bulunmayan Amerikan hükümeti çalışanları ile ailelerinin Suudi Arabistan'dan ayrılmasını isterken, ülkedeki ABD temsilcilikleri de yeni saldırılar konusunda güvenlik uyarılarını artırdı. Karar, Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların Körfez'in enerji üretim merkezlerine yayılabileceği endişesini güçlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının 21 Ekim'de açıkladığı tahliye talimatı, bölgedeki bütün Amerikan büyükelçiliklerini kapsamıyor. Bakanlık, bazı diplomatik temsilciliklerin bulunduğu diğer Körfez ülkeleri için de benzer kararlar alındığı yönündeki haberleri yalanlayarak resmî uygulamanın yalnızca Suudi Arabistan'daki acil olmayan personel ve ailelerini kapsadığını bildirdi. Böylece bölge genelindeki güvenlik endişesi sürerken Washington'ın aldığı kararın sınırları da netleşmiş oldu.

Havalimanları ve petrol sahaları hedefte

Suudi Arabistan'daki güvenlik riskinin artmasında son haftalarda yoğunlaşan füze ve insansız hava aracı saldırıları etkili oldu. Yemen'deki İran destekli Husilerin düzenlediği saldırılarda sivil havalimanları, askerî tesisler ve petrol üretim altyapısı hedef alındı. Saldırılar yalnızca ulaşımda aksamaya neden olmakla kalmadı, can kayıpları ve yaralanmalarla birlikte ülkenin stratejik tesislerinin korunmasına yönelik endişeleri de büyüttü.

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, son dönemde saldırı tehdidinin öne çıktığı merkezlerden biri oldu. Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı da insansız hava araçlarının hedef aldığı noktalardan biri olarak gündeme geldi. Havalimanlarına yönelen saldırılar, uluslararası uçuşların güvenliği ve ülkenin dış dünyayla ulaşım bağlantıları açısından risk oluşturuyor.

Enerji altyapısındaki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise Suudi Arabistan'ın doğusundaki Şeybe petrol sahası çevresinde yaşandı. Bölgeye yönelen insansız hava aracı saldırısında iki yabancı işçinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı bildirildi. Petrol üretim tesislerinin doğrudan saldırı tehdidi altında kalması, çatışmanın ekonomik sonuçlarının havalimanlarındaki aksaklıkların ötesine geçebileceğini gösteriyor.

Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçıları arasında yer alırken, üretim sahaları, rafinerileri ve ihracat terminalleri küresel enerji arzının önemli bir bölümünü destekliyor. Bu nedenle bir petrol sahasına yönelik saldırının yol açtığı fiziksel hasar kadar, yeni saldırı olasılığının üretim ve taşımacılık planlarını etkilemesi de önem taşıyor. Şeybe sahasındaki olayın Suudi Arabistan'ın toplam petrol üretiminde ne ölçüde aksama yarattığı ise mevcut bilgilerle kesin olarak belirlenmiş değil.

ABD'den tahliye kararı ve uçuş kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, diplomatik personelin güvenliğini gerekçe göstererek acil görevlerde bulunmayan çalışanların ve ailelerinin Suudi Arabistan'dan ayrılmasını zorunlu tuttu. Ancak bu karar, ülkedeki bütün Amerikan diplomatik personelinin tahliye edildiği veya büyükelçiliğin faaliyetlerini tamamen durdurduğu anlamına gelmiyor. Güvenlik açısından zorunlu görevlerde bulunan personelin çalışmaya devam etmesi öngörülüyor.

Washington'ın açıklamasında, Husilerin sivil havalimanları ve kritik altyapıya yönelik saldırılarının can kayıplarına ve ciddi seyahat aksamalarına yol açtığı vurgulandı. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği de ülkede bulunan Amerikan vatandaşlarını çatışmaların kısa sürede başka bölgelere yayılabileceği konusunda uyardı. Vatandaşlara yerel makamların güvenlik duyurularını izlemeleri ve ulaşım seçeneklerini dikkatle değerlendirmeleri tavsiye edildi.

ABD hükümeti çalışanlarının Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanmasına da ilave kısıtlamalar getirildi. Buna göre personelin hava yoluyla seyahat edebilmesi için diplomatik misyon yönetiminden özel izin alması gerekiyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın faaliyetlerinin durması, Cidde ve Dammam havalimanlarında ise gecikme ve iptaller yaşanması, ülkeden ayrılmak isteyenler açısından ulaşımı daha karmaşık hâle getiriyor.

Tahliye kararının diğer Körfez ülkelerine de yayıldığı yönündeki haberler, Washington'ın ayrıca açıklama yapmasına neden oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, resmî ayrılma talimatının yalnızca Suudi Arabistan için verildiğini belirterek bölge genelinde toplu bir tahliye kararı alındığı iddiasını reddetti. Böylece güvenlik riskinin bölgesel niteliği ile resmî tahliye kararının coğrafi kapsamı birbirinden ayrılmış oldu.

Petrol fiyatları ve Türkiye için yeni risk

Suudi Arabistan'daki saldırıların ekonomik açıdan en önemli sonucu, petrol arzının güvenliğine ilişkin belirsizliğin artması olarak öne çıkıyor. Körfez'deki üretim tesislerinin ve ihracat güzergâhlarının hedef alınması, uluslararası enerji piyasalarında yalnızca mevcut üretim miktarının değil, gelecekte yaşanabilecek kesintilerin de fiyatlanmasına yol açabiliyor. Bu nedenle saldırılardan sonra petrol üretiminde büyük bir kayıp oluşmasa bile güvenlik riskinin devam etmesi fiyatlar üzerinde baskı yaratabiliyor.

Petrol piyasası aynı zamanda İran çevresindeki çatışmaların, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş risklerinin ve Yemen kaynaklı saldırıların bir araya geldiği karmaşık bir dönemden geçiyor. Körfez ülkelerinin ihracat kapasitesini korumaya yönelik çabalarına rağmen tankerlerin sigorta maliyetleri, güvenlik önlemleri ve alternatif taşımacılık güzergâhlarının kullanılması enerji ticaretini pahalılaştırabiliyor. Özellikle petrol tesislerine yönelik yeni bir saldırı dalgası, üretimin yanı sıra sevkiyatın sürekliliğini de tehdit edebilir.

Türkiye açısından bu gelişmelerin ilk etkisi, enerji ithalat maliyetleri üzerinden ortaya çıkabilecek riskler. Ham petrol fiyatlarının yükselmesi veya yüksek seviyelerde kalması, döviz kurundaki hareketlerle birlikte akaryakıt fiyatlarını ve ulaştırma maliyetlerini etkileyebiliyor. Taşımacılık giderlerindeki artışın üretim ve dağıtım zincirine yansıması ise enflasyonla mücadele açısından ek bir baskı oluşturabiliyor.

Diğer yandan Suudi Arabistan'daki saldırıların bölgedeki siyasi ve askerî ilişkiler üzerinde de sonuçları bulunuyor. Washington'ın diplomatik personelini azaltması güvenlik tehditlerinin ciddiye alındığını gösterirken, Suudi Arabistan'ın hava savunmasını güçlendirme ihtiyacı da artıyor. İngiltere'nin ülkenin savunmasına destek amacıyla savaş uçakları göndereceğini açıklaması, saldırıların bölgesel ortakları harekete geçirdiğini ortaya koyuyor.

Küresel enerji piyasaları açısından bundan sonraki en önemli gelişme, saldırıların Suudi Arabistan'ın büyük üretim sahalarına ve ihracat terminallerine yayılıp yayılmayacağı olacak. ABD'nin personel çekme kararı tek başına yeni bir petrol arzı kesintisi anlamına gelmese de güvenlik endişesinin ulaştığı düzeyi gösteriyor. Körfez'deki çatışmaların sürmesi hâlinde petrol fiyatları, tanker taşımacılığı ve enerji ithalatçısı ülkelerin maliyetleri üzerindeki baskının devam etmesi beklenebilir.