ABD tasarısında "F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimatı durduruldu" denildi

24 Temmuz 2020

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, ‘‘Türkiye’ye teslimatı durdurulan F-35’leri kullanma yetkisi’’ başlıklı maddede ‘‘Hava Kuvvetleri Sekreteri Türkiye hükümeti tarafından kabul edilen, ancak Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması nedeniyle teslimatı yapılmayan F-35’leri yap, işlet, devret yetkisine sahiptir’’ denildi.

Türkiye, Amerikalı yetkililerin muhalefetine rağmen Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ardından üretici ortaklarından olduğu F-35 programından geçen yıl çıkarılmıştı.

Bunun ardından Amerikan savunma sanayi şirketi Lockheed Martin’in Türkiye için ürettiği F-35’lerin akıbeti belirsiz kalmıştı. Tasarı bu konudaki belirsizliği de F-35’lerin yap-islet-devret yetkisinin Hava Kuvvetleri’ne verilmesiyle ortadan kaldırmış oldu.

ABD Savunma Bakanlığı da hafta başında savunma projelerine dair yaptığı rutin bir açıklamayla Türkiye için üretilen sekiz adet F-35 savaş uçağını ABD Hava Kuvvetleri’nin satın alacağını duyurmuştu.

Açıklamaya göre Pentagon, 862 milyon dolarlık sözleşme kapsamında, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35 savaş uçağının yanı sıra altı adet daha F-35 alacak. Türkiye için üretilmiş olan savaş uçaklarının konfigürasyonunda ABD modellerine göre gerekli değişiklikler yapılacak.