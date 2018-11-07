ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlara geçti

07 Kasım 2018

ABD'de seçmenler, Senato'daki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.

ABD'de seçmenin Başkan Donald Trump'ın politikalarına duyduğu memnuniyetsizliğinden yararlanan Demokratlar, ABD'li basın kuruluşlarının tahminlerine göre Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi.

Trump'ın kazandığı ABD başkanlık seçimlerinde iki yılın ardından dün yapılan ara seçimlerde sayım işlemi devam ediyor. ABD basının tahminlerine göre Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu koruyacak.

ABD seçimleri piyasaları nasıl etkiledi?

NBC News tahminlerine göre Demokratlar 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 229 sandalye ile çoğunluğu elde edecek. Cumhuriyetçiler ise 206 sandalye ile sekiz yıldır ellerinde bulundurduğu çoğunluğu kaybetmiş olacak.

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanarak Trump'ın vergi ödemeleri ve 2016'daki başkanlık seçimlerinde ekibinin Rusya ile bağlantıları olduğu iddiaları inceleme yetkisini elde etti.

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde kontrolü sağlaması Trump ve Cumhuriyetçi partinin yasama gücünü de törpüleyecek. Trump'ın seçim vaatlerinden olan Meksika sınırına duvar örmesi için gereken ödeneği bulması büyük ihtimalle imkansız hale gelirken, ikinci bir vergi indirimini de hayata geçirmesi zorlaşacak.

Trump'tan ilk açıklama: Muazzam bir başarı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre seçimleri hakkında sosyal medyada Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Senatoda Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu korumasına karşı ABD basınından yapılan ilk haberlere göre Temsiliciler Meclisinde üstünlüğü Demokratların ele geçirmesine rağmen Trump'ın bu sonuçları başarılı görmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump paylaşımında, "Muazzam bir başarı. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Trump göreve geldiğinde Washington'daki üç güç dengesinden biri olan Kongrede üstünlük Cumhuriyetçilerin elindeydi. Üstünlüğü Demokratların ele geçirmesi durumunda Kongrenin onayına ihtiyaç duyulan konularda Trump'ın hareket alanı daralmış olacak.