ABD, Topuz'un telefonunu istedi

22 Ekim 2017

Adalet Bakanı Gül, tutuklu İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un telefonunun ABD tarafından istenmesini değerlendirdi.

Gül, "Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor, 'Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor' O zaman 'Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin' gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum" diye konuştu.

Diplomatik dokunulmazlığı olmayan Türk vatandaşı ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutuklanması ve bir başka Türk vatandaşı başkonsolosluk çalışanı hakkında da gözaltı kararı verilmesinin ardından ABD, Türkiye'den göçmen olmayan vize başvurularını askıya almış, bu gelişme üzerine Türkiye'de ABD'den vize başvurularını durdurmuştu.

Yaklaşık 50 bin kişi tutuklu

FETÖ soruşturmalarının bilançosunu da açıklayan Gül, FETÖ kapsamında 49 bin 697 tutuklu bulunduğunu, 8 bin 987 kişinin de firari olduğunu söyledi.