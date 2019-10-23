ABD, Türkiye'ye yaptırımları kaldırdı

23 Ekim 2019

ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar sonrasında Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyon sonlandırıldı. Operasyon nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD, bu gelişmenin ardından yaptırım kararından vazgeçti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Trump'ın talimatı sonrasında ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

Trump, "Türkiye hükümeti sabah saatlerinde Suriye'deki operasyonlarını durdurduğunu bize bildirdi. Ben de yaptırımların kaldırılması emrini verdim" dedi.

Yaptırımların kaldırıldığı açıklamasının ardından dolar kuru 5.72 seviyesine kadar geri çekildi. TL'nin dolar karşısındaki günlük kazancı yaklaşık yüzde 1,5 oldu.

"Türkiye başarılı olamazsa yaptırımlar geri gelir"

“Bırakalım başka biri bizim yerimize savaşsın. Türkiye ile yaptığımız anlaşma sayesinde birçok hayat kurtuldu. Kaçan IŞİD’lilerin birçoğu yeniden yakalandı. Suriye’de çok az askerimiz kalacak. Kürtlere IŞİD konusunda yardıma devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Trump ayrıca Türkiye’nin bölgedeki azınlıkların korunması konusunda başarılı olamaması sonucunda yaptırımların ve gümrük vergilerinin geri geleceğini açıkladı.

Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu söylerken, Suriye’deki ateşkesin kalıcı hale geldiğini belirtti. Trump ayrıca YPG’li terörist elebaşı Mazlum Kobani’den IŞİD konusunda güvence aldığını söyledi ve terörist başına teşekkür etti.