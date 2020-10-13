ABD ve Almanya'dan Oruç Reis tepkisi
ABD ve Almanya, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar için gemi göndereceği açıklamasına sert tepki verdi.
ABD ve Almanya Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar için gemi göndereceği açıklamasına sert tepki verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 11 Ekim'de Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar için gemi göndereceğine yönelik açıklamasını' esefle karşıladığını' açıkladı ve Ankara'yı bölgedeki gerilimi artırmak ve 'kasten' Yunanistan ile müzakerelerin yeniden başlamasını zorlaştırmakla suçladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, "Zorlama, tehditler, sindirme ve askeri faaliyetler Doğu Akdeniz'deki gerilimi gidermeyecek. Türkiye'ye "hesaplı provokasyonlara" bir son vermesi, Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlaması çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'yi araştırma gemisini Doğu Akdeniz'in tartışmalı sularına geri gönderdiği için eleştirerek, tek taraflı hareketin ihtilafta müzakereleri başlatma çabalarına darbe olarak nitelendirdi.
Güney Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile Lefkoşa'da görüşmesi sonrasında konuşan Maas, "Türkiye'nin tırmanışla yumuşama politikası arasında gidip gelmeye son vermesi gerekiyor. Görüşme koşullarını yaratmak Türkiye'ye kalmış." dedi.
Ziyaretinin arabuluculuk yapması ve bölgedeki gerilimi azaltması beklenen Maas, Ankara'yı kasıtlı olarak güzergahının dışında bıraktığını söyledi.
Maas, "Bugün sadece Lefkoşa ve Atina'ya seyahat etme kararım, bahsettiğimiz güncel gelişmelerden kaynaklanıyor." dedi.
Oruç Reis sismik araştırma gemisi dün Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol aramak için sismik araştırma çalışmalarına tekrar başladı.
Almanya: Türkiye provokasyondan kaçınmalı
Kaynak: Reuters