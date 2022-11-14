"ABD ve Rusya, Ankara'da görüşüyor" iddiası
Rus ve ABD'li heyetlerin Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi.
Reuters
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Rus ve ABD'li heyetlerin Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi.
Rus gazetesi Kommersant'ın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Rus heyetinde Rusya'nın SVR istihbarat teşkilatı başkanı Sergei Naryshkin'nin de yer aldığı ifade edildi.
Kremlin ise Rus heyetin Ankara'da ABD'li yetkililerle görüştüğüne dair haberi ne doğrulayabileceğini ne de reddedebileceğini açıkladı.
Reuters'ta yer alan haberde ise bilgilerin henüz doğrulanamadığı kaydedildi.