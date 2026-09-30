ABD ve Rusya savaş sonrası enerji işbirliği için masaya oturdu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Washington ile Moskova arasında Ukrayna savaşı sürerken enerji alanında dikkat çekici bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, Washington’da ABD yönetiminden yetkililerle bir araya geldi.

ABD’li bir yetkili, görüşmelerde Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik seçeneklerin yanı sıra savaş bittikten sonra ABD ile Rusya arasında kurulabilecek enerji işbirliğinin de ele alındığını açıkladı.

Dmitriev’in temaslarında ABD Hazine Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı temsilcilerinin bulunması, görüşmelerin yalnız diplomatik ateşkes başlığıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Ancak taraflar olası enerji projelerinin kapsamına, şirketlere veya belirli yatırımlara ilişkin henüz somut bir anlaşma açıklamadı.

Washington’daki masada savaş sonrası enerji vardı

Dmitriev’in Washington ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin New York’taki temaslarının ardından gerçekleşti.

Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde enerji altyapısını hedef alan saldırıların durdurulmasına yönelik olası bir ateşkes seçeneğinin de gündeme geldiğini açıklamıştı. Bu temaslardan önce Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner da Moskova’da Putin ile görüşmüştü.

Washington’daki son temaslar ise diyaloğu bir adım daha ileri taşıdı. ABD’li yetkilinin açıklamasına göre Dmitriev’in gündeminde yalnız savaşın sona erdirilmesine yönelik siyasi süreç değil, çatışmalar bittikten sonra ABD ile Rusya arasında geliştirilebilecek enerji girişimleri de vardı.

Bu aşamada hangi enerji alanlarının masaya geldiği açıklanmış değil. Dolayısıyla petrol, LNG, boru hatları veya belirli projeler konusunda anlaşmaya varıldığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Ancak enerji başlığının ABD Hazine ve Enerji Bakanlığı yetkililerinin katıldığı görüşmelerde açık biçimde gündeme gelmesi, savaş sonrası ekonomik ilişkinin şimdiden tartışılmaya başladığını gösteriyor.

Rus petrolünde yaptırım kapısı daha önce de aralandı

ABD ile Rusya arasındaki enerji teması aslında ilk kez gerçekleşmiyor.

Washington yönetimi bu yıl İran savaşı nedeniyle küresel enerji arzının sıkıştığı dönemde Rus deniz yoluyla petrol ihracatına yönelik yaptırımlarda geçici muafiyetler uyguladı.

Nisan ayında uzatılan muafiyetin yaklaşık 100 milyon varil ilave Rus petrolünün küresel piyasalara ulaşmasını sağlayabileceği belirtilmişti. ABD yönetiminin amacı, Orta Doğu kaynaklı arz sıkıntısı yaşanırken petrol fiyatlarının daha da yükselmesini engellemekti.

Dmitriev de daha önce Washington ile yürütülen temaslarda bu yaptırım muafiyetlerinin görüşülmesinde rol aldı.

Ancak geçici uygulamalar kalıcı bir yaptırım kaldırılması anlamına gelmedi. ABD Hazine Bakanlığı mayıs ayında deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne yönelik geçici muafiyetin süresinin dolmasına izin verdi.

Bu tablo enerji politikasındaki temel ikilemi ortaya koyuyor: Washington bir yandan Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürmeye çalışırken, diğer yandan küresel enerji arzı sıkıştığında Rus petrolünün piyasadan tamamen çıkarılmasının fiyatlara etkisini hesaba katmak zorunda kalıyor.

Rusya enerji ticaretinde hâlâ büyük oyuncu

Rusya’nın enerji piyasasındaki ağırlığı, savaş sonrası işbirliği tartışmasının neden önemli olduğunu da gösteriyor.

Rusya dünyanın büyük petrol üreticileri ve ihracatçıları arasında yer almaya devam ederken doğal gaz ve LNG piyasasında da önemli bir tedarikçi konumunda.

Yaptırımlara rağmen Rus LNG ihracatı 2026’nın ilk dört ayında yıllık yüzde 8,6 artarak 11,4 milyon tona ulaştı. Avrupa’ya yapılan Rus LNG sevkiyatı aynı dönemde yüzde 20,8 yükselerek 6,4 milyon tona çıktı.

Bu artış, Avrupa Birliği’nin Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı azaltmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.

AB, Rus gazı ithalatını aşamalı biçimde sonlandırmayı hedeflerken Rusya ise ihracatının daha büyük bölümünü Asya pazarlarına yönlendirmeye çalışıyor. Ancak uzun vadeli sözleşmeler, nakliye maliyetleri ve LNG tanker kapasitesi Rusya’nın Avrupa’dan Asya’ya hızlı bir geçiş yapmasını zorlaştırıyor.

Bu nedenle savaşın sona ermesi ve yaptırımların geleceği, yalnız Rusya ile ABD arasındaki ekonomik ilişkileri değil Avrupa’nın enerji tedarik yapısını da etkileyebilir.

Savaş biterse enerji dengesi yeniden kurulabilir

Washington’daki görüşmelerin piyasa açısından en önemli tarafı, henüz savaş sürerken savaş sonrasındaki enerji ilişkisinin konuşulmaya başlanmış olması.

Ancak mevcut aşamada ortada imzalanmış bir enerji anlaşması bulunmuyor. Görüşmeler olası işbirliği alanlarının değerlendirilmesi düzeyinde.

Buna rağmen savaşın sona ermesi halinde Rus enerji sektörüne uygulanan yaptırımların nasıl şekilleneceği küresel petrol ve doğal gaz piyasaları açısından kritik olacak.

Rus petrolünün uluslararası pazarlara daha kolay erişmesi küresel arzı artırabilir. Benzer biçimde LNG ve diğer enerji yatırımlarındaki yaptırım kısıtlamalarının değişmesi, Avrupa ve Asya’daki tedarik dengelerini etkileyebilir.

Türkiye açısından da bu süreç önem taşıyor. Türkiye hem Rusya’dan önemli miktarda enerji ithal ediyor hem de Avrupa ile Rusya arasındaki enerji akışında stratejik bir konuma sahip bulunuyor. Yaptırımların geleceği ve Rus enerji ticaretindeki olası normalleşme, bölgesel doğal gaz ve petrol fiyatlamalarıyla enerji ticaret yollarını etkileyebilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

Şimdilik Washington ve Moskova arasındaki temasların sonucu belirsiz. Ancak görüşmelerin artık yalnız savaşın nasıl sona ereceği değil, **savaş bittikten sonra enerji ticaretinin nasıl şekilleneceği** sorusuna da uzanması küresel enerji piyasası açısından yeni bir aşamaya işaret ediyor.