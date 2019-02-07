ABD ve Türkiye ortak görev gücü kurdu

07 Şubat 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD başkenti Washington'da DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile de bir araya gelen Çavuşoğlu ayrıca, Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham'ın organize ettiği bir toplantıda Amerikalı senatörlerle buluştu.

Washington'daki temaslarının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin Amerikan askerlerinin çekilmesine yönelik ortak çalışma yaptığını, süreci koordine etmek üzere iki ülke arasında ortak bir görev gücünün kurulduğunu bildirdi.

Ortak görev gücünün sadece ABD'nin çekilme sürecine odaklanacağını ve karşılıklı teklifleri değerlendirerek sürecin sorunsuz ve koordineli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacağını belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini yakından takip etmek üzere bir görev gücü kuruldu. Bunu telefonda (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo'ya bizzat teklif etmiştim o da bu teklifi olumlu buldu ve bu görev gücü sadece ABD'nin çekilme sürecine odaklanacak ve sık sık bir araya gelerek karşılıklı teklifleri değerlendirecek, yeni bilgilerle gelecek ve bu sürecin sorunsuz bir şekilde, koordineli bir şekilde gerçekleşmesi için bu mekanizmayı da devreye sokmuş olduk."

"ABD'nin Irak'tan çekilmesi hataydı"

Bugün Orta Doğu bölgesinde söz konusu olan durumun ABD'nin Irak'tan plansız bir şekilde çekilmesinden kaynaklandığın anlatan Çavuşoğlu "ABD'nin Irak'tan çekilmesi bize göre ciddi bir hataydı" dedi.

ABD Irak'tan çekilirken ülkenin Nuri el Maliki'ye devredilmesi, Maliki'nin ise ülkede birçok kesimi dışlaması ile ülkede kaos oluştuğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu kaostan faydalanan birkaç bin DEAŞ militanının kısa sürede Irak'ın topraklarının yüzde 40'ını ele geçirdiğini belirtti ve ekledi:

"İşte şimdi ABD (Suriye'den) çekilirken burada böyle bir vakumun, bir boşluğun oluşmaması gerekiyor ve bu boşluğun da teröristlerce veya rejim yanlılarının doldurmaması gerekiyor. Geçmişte Irak'ta ve diğer yerlerde yapılan hataları tekrarlamadan planlı bir şekilde koordineli bir şekilde bu adımların atılması gerekiyor."

"Henüz somut bir plan ortaya çıkmadı"

Suriye'nin kuzeydoğusuna kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, güvenli bölgeden kasıt teröristlere bir tampon bölge oluşturmak ise Türkiye'nin buna karşı çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin kaygılarına hitap eden bir güvenli bölgeyi destekleyeceklerini belirten Çavuşoğlu, güvenli bölge fikrinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu ancak daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin buna yanaşmadığını kaydetti.

Bu konuda henüz bir netlik olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Trump'ın çekilme kararı Amerika için de sürpriz oldu. Şu anki toplantılarda görüyoruz ki henüz somut bir plan, somut bir vizyon ortaya çıkmadı. Farklı fikirler, görüşler var. Biz de kendi önerilerimizi ve düşüncelerimizi ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ikiye bölündüğüne harita

ABD Dışişleri Bakanı Pompoe'nun Venezuela konusunda ABD'ye destek veren ülkeleri gösteren dünya haritasında Türkiye'nin ikiye bölündüğüne ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, öğle yemeğine Pompeo ile yan yana oturduklarını ve bu konu dahil birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz o haritada sadece Türkiye ile ilgili değil başka ülkelerle ilgili de çok ciddi hatalar yapılmış. Dışişleri Bakanlığı bize yazılı bir şekilde geri dönerek o haritadaki diğer ülkelerle ilgili hataları bildirmişler. Tabii ki biz bu haritayı görünce tepki gösterdik arkadaşlarımız hemen devreye girdiler" açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca haritadaki hatayı "teknik ama vahim bir hata" olarak niteledi.

Kaynak: AA