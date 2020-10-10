ABD'de 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. başkanlık tartışması iptal edildi

10 Ekim 2020

3 Kasım seçimleri için gün sayan ABD'de Başkanlık Tartışmaları Komisyonu (CPD), yazılı bir açıklama yaparak 15 Ekim için planlanan 2. tartışmanın yapılmayacağını duyurdu.

Komisyon, açıklamasında, "Şu anda açıkça gözüküyor ki 15 Ekim'de herhangi bir canlı yayın tartışması olmayacak, dolayısıyla CPD artık 22 Ekim'de yapılması planlanan son tartışmanın hazırlıklarına odaklanacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta COVID-19'a yakalanıp hastanede yatmasıyla başlayan endişeler, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak 2. tartışmanın nasıl gerçekleşeceği konusuna odaklanmıştı.

CPD'nin "2. tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi Trump cephesinde kabul görmezken, Biden tarafı da Trump'ın halen virüs taşıma ihtimali dolayısıyla fiziksel bir tartışmaya karşı olduğunu açıklamıştı.

Son açıklamalarında her iki aday da 15 Ekim akşamı farklı televizyon kanallarında ayrı programlara katılıp seçmenlerle buluşacaklarını dile getirmişti.

Son gelişmelerin ardından ABD'de 3. ve son başkanlık canlı yayın tartışması, 22 Ekim'de Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yapılacak.

Kaynak: AA