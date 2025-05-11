ABD'de 7 haftadır gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama

25 Mart akşamı iftara gitmek üzereyken ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerince gözaltına alınan Rümeysa Öztürk, 7 haftalık tutukluluğun ardından kefaletle serbest bırakıldı. Öztürk, serbest bırakıldığı gün avukatlarıyla birlikte Louisiana’da bir gece geçirdikten sonra ilk uçakla Massachusetts’e uçtu.

"Tüm ilgi ve destek için minnettarım"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Öztürk, iyi olduğunu ve bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi:

"Herkese tüm destek ve sevgisi için teşekkür ediyorum. Son 45 günde özgürlüğümü kaybettim ve doktora çalışmaların için kritik bir zamanda eğitim hakkımı kaybettim. Çalışmalarıma, topluluğuma, arkadaşlarıma dönebildiğim için çok mutluyum. Benim için Türkiye'deki, Tufts'daki topluluğum için çok zor zamanlardı. Tüm nezaket, ilgi ve destek için minnettarım."

Öztürk’e destek

Boston Logan Havalimanı’nda Öztürk’ü karşılayanlar arasında Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Didem Buner, Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatı Mafsa Khanbabai ve bazı Türk vatandaşları yer aldı.

Başkonsolos Buner, Öztürk’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Massachusetts’teki komşuları ise Öztürk’ün evinin önüne çiçek bırakarak destek mesajları iletti.

Ne olmuştu?

Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta iftara giderken ICE ekiplerince gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, Öztürk'ü “Hamas destekçisi” olarak nitelendirmiş ve benzer gerekçelerle 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, sınır dışı kararını durdurmuş ve Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmiş, Rektör Sunil Kumar, Öztürk’ün tutuklanmasının okulda endişeye yol açtığını ifade etmişti.