ABD'de bir uçak kazası daha: 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Alaska eyaletinde dün Unalakleet şehrinden Nome'a gitmek üzere havalanan Bering Air şirketine ait, Cessna 208B Grand Caravan tipi küçük yolcu uçağı düştü. Uçağın enkazına Nome yakınlarında ulaşıldığı belirtildi.

Uçakta bulunan 10 kişiden üçünün cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilirken; diğer yedi kişinin cesedinin henüz bulunamadığı açıklandı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçaktaki 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Feci kaza ABD'de bir haftada yaşanan 3. havacılık felaketi olarak kayıtlara geçti.

ABD'de art arda uçak kazaları

ABD Washington'da ocak ayında bir yolcu uçağı ve helikopterin çarpışması sonucu 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Philadelphia'da bir uçak kazası daha yaşanmış ve yedi kişi hayatını kaybetmişti.