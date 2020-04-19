ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C

ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti

ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 40 bin 585'e yükseldi.

ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ABD'de ölü sayısı 40 bini geçti.

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 742 bin 442'e ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bin 585'e çıktı.

ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. New York ise ABD'de salgının merkez üssü olmaya devam ediyor.

ABD'yi sırasıyla İspanya, İtalya ve Fransa izliyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve New York Valisi Andrew Cuomo, salgında ''pik noktasına'' ulaşıldığı, vaka ve ölü sayılarında düşüşün başladığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, salgının ''pik noktasına ulaştığına dair olumlu sinyaller görmeye devam ettiklerini'' belirtirken, New York Valisi Cuomo ise bugün salgında plato dönemine girildiğini, sayıların düşmeye başladığını söylemişti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap