ABD'de Elon Musk'ın Oval Ofis toplantısına oğluyla katılması şaşırttı

Milyarder iş adamı Elon Musk, Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleşen toplantıya 4 yaşındaki oğlunu da getirdi. Musk, gazetecilere DOGE'un faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken oğlunun kendisini taklit ettiği ve burnunu karıştırdığı görüldü.

Babasını taklit etti

Görüntülerde Musk'ın, kendisini taklit ederek sözünü kesen oğlunun davranışlarına gülerek tepki verdiği, zaman zaman oğlunu kucağına aldığı ve omzunda taşıdığı dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump da toplantı sırasında Musk'ın oğlu için "harika birisi ve çok zeki" ifadesini kullandı.