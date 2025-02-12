ABD'de Elon Musk'ın Oval Ofis toplantısına oğluyla katılması şaşırttı
ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ın Oval Ofis'teki toplantıya oğluyla birlikte katılması ve Başkan Donald Trump'ın tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
Milyarder iş adamı Elon Musk, Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleşen toplantıya 4 yaşındaki oğlunu da getirdi. Musk, gazetecilere DOGE'un faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken oğlunun kendisini taklit ettiği ve burnunu karıştırdığı görüldü.
Babasını taklit etti
Görüntülerde Musk'ın, kendisini taklit ederek sözünü kesen oğlunun davranışlarına gülerek tepki verdiği, zaman zaman oğlunu kucağına aldığı ve omzunda taşıdığı dikkati çekti.
ABD Başkanı Trump da toplantı sırasında Musk'ın oğlu için "harika birisi ve çok zeki" ifadesini kullandı.