ABD’de gözaltındaki Türk öğrenci Rümeysa Öztürk mahkeme yeri belli oldu

ABD'de Fulbright bursuyla doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk’ün davasında mahkeme yeri belirlendi. Massachusetts Bölge Yargıcı Denise J. Casper, Öztürk'ün serbest bırakılması için açılan davanın Vermont eyaletine taşınmasına karar verdi.

Yargıç Casper, kararda "Öztürk, dilekçe verildiği sırada Vermont'taydı. Bu nedenle davanın en uygun mahkemesi Vermont’tur" ifadelerine yer verdi. Mahkeme ayrıca Öztürk'ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran 28 Mart tarihli kararın da Vermont mahkemesi aksini kararlaştırmadıkça yürürlükte kalacağını bildirdi.

Yargı yetkisi tartışması sona erdi

Öztürk’ün gözaltına alınmasının ardından başlayan yargı yetkisi tartışmaları sonlanmış oldu. Avukatları, Massachusetts’in Somerville kentinde gözaltına alınan Türk öğrencinin serbest bırakılması için Boston Bölge Mahkemesi’ne dilekçe sunmuştu. Ancak ABD Adalet Bakanlığı, dilekçenin “yanlış yerde” verildiğini savunarak reddedilmesini ya da davanın Louisiana’ya gönderilmesini talep etmişti.

Öztürk’ün avukatları ise, öğrencinin "nerede tutulduğunu bilmediklerini" belirterek davanın Massachusetts’te kalmasını ya da Vermont’a gönderilmesini istemişti. Yargıç Casper, Vermont’a gönderme kararı alarak bu tartışmaya son noktayı koydu.

Ne olmuştu?

Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitiminin son yılında olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart günü saat 17.15’te iftara gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra ICE ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Aynı gün önce Vermont’a, ertesi gün de Louisiana’ya götürüldü.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Öztürk hakkında "Hamas’ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle işlem yapıldığını açıklamıştı. Öztürk’ün avukatı Mahsa Khanbabai ise öğrencinin derhal serbest bırakılması için acil dilekçe sunmuştu.

Üniversitedeki yazı dikkat çekmişti

Mart ayında üniversite gazetesinde yayımlanan bir makalede Öztürk, okulun Filistin destekçisi öğrencilere yönelik tutumunu eleştirmişti. Yazıda üniversite yönetiminin İsrail ile olan bağlarını kesmesi ve "Filistin soykırımını kabul etmesi" çağrısı yer almıştı.