ABD’de hortum çıktı: 25 kişi öldü

Ajansın internet sayfasındaki duyuruda, "Mississippi, 24 Mart 2023'te bir gecede eyaleti kasıp kavuran yıkıcı ve ölümcül kasırgalarla mücadeleye devam ediyor. Şu anda ölü sayısı 25'e yükseldi ve düzinelerce kişi yaralandı.'' ifadelerine yer verdi. Hortumların etkili olduğu Alabama eyaletinde de Morgan İlçe Acil Durum Yönetimi Ofisinden, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklaması yapıldı.

“Hortum evi kaldırdı ve tekrar yere fırlattı”

Hortumların Mississippi'de en fazla yıkıma yol açtığı Rolling Fork kasabasındaki görüntüler, doğal afetin şiddetini ortaya koydu.

Yaklaşık 2 bin nüfusa sahip kasabada neredeyse hortumlardan hasar görmeyen binanın kalmadığı, onlarca yıllık ağaçların kökleriyle birlikte yerinden sökülmüş olduğu görüldü. Aralarında tırlarında bulunduğu birçok aracın hortumun şiddetiyle devrildiği, ağaçların ve binalardan kopan parçaların altında kaldığı tespit edildi.

Hortumun tamamen harabeye çevirdiği bölge sakinlerinden Samy Jackson, akşam vakti evine ulaştığı sırada şiddetli bir fırtınaya yakalandıklarını, evleri hortumun etkisiyle parçalanmaya başlayınca bir şilteyi kendilerine siper ettiklerini, ancak o anda yaşanan bir patlamayla duvara doğru savrulduklarını anlattı.

Jackson, "Enkaz üzerimize geliyordu. Sonra hortum evi kaldırdı ve tekrar yere fırlattı. Ev üstümüzde parçalandı ve biz enkazın altında mahsur kaldık." ifadelerini kullandı.

“Ben hayattayım ama birçok insanı kaybettik”

Kendi imkanlarıyla enkazın altından çıktığını ardından torununu ve kızını da kurtardığını belirten Jackson, "Ben hayattayım ama birçok insanı kaybettik. Maddi şeyler benim için önemli değil. Tanrı'ya şükrediyorum." dedi.

Meteorologlar, güneydeki şiddetli hava koşullarının mart, nisan ve mayıs aylarında zirveye ulaştığını söylerken, elektrik kesintilerini raporlayan Powerotuges.us sitesi, Mississippi ve bölge eyaletlerde yüz binlerce müşterinin hortum nedeniyle elektriksiz kaldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Mississippi Valisi ve Senatörleriyle konuştuğunu, bölgeye federal destek sağlanacağını belirterek, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansının Mississippi'ye ulaşmak için hazır olduğu bilgisini paylaştı.