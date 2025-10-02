ABD’de hükümet krizinin ekonomik faturası ağırlaşıyor: Maliyeti haftada 15 milyar dolar!

ABD’de federal hükümetin kapanmasının ekonomik etkilerine ilişkin Beyaz Saray’dan dikkat çekici bir uyarı geldi. Politico’nun haberine göre Ekonomik Danışmanlar Konseyi tarafından hazırlanan analiz, kapanmanın haftada 15 milyar dolarlık kayba yol açabileceğini ortaya koydu.

Bir ayda 43 bin işsiz

Analize göre bir aylık krizde tüketici harcamalarının 30 milyar dolar azalması bekleniyor. Bu kaybın yarısının federal çalışanlardan, diğer yarısının ise ekonominin diğer sektörlerine yansıyacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu süreçte 43 bin kişinin daha işsiz kalabileceği uyarısı yapıldı.

Demokratlara suçlama

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai yaptığı açıklamada, krizin sorumluluğunu Demokratlara yükledi. Desai, “Demokratlar, hükümeti, ekonomiyi ve ülkeyi, kayıt dışı göçmenlere ücretsiz sağlık hizmeti sağlamak için rehin tutuyor” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, yönetimin krizin sorumluluğunu siyasi rakiplerine yöneltme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Hizmetlerde aksamalar kapıda

Analizde, kapanmanın sosyal programlar ve kamu hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açacağı da vurgulandı.

Kadınlar, Bebekler ve Çocuklar (WIC) programının ekim ayında fonlarının tükeneceği, Sosyal Güvenlik ve Medicare hizmetlerinde beklemelerin uzayacağı, ayrıca Hava Trafik Kontrolörleri ve TSA çalışanlarının ücretsiz çalışma nedeniyle devamsızlığının artacağı belirtildi.

Geçmiş krizlerde devamsızlık oranlarının yüzde 3’ten yüzde 10’a çıktığı ve bunun havaalanlarında zincirleme gecikmelere yol açtığı hatırlatıldı.