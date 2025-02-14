ABD'de mahkeme Eylem Tok ve oğlunun iadesini erteledi! 28 günlük süreç nasıl işleyecek?

İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı aracıyla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok’un iadesiyle ilgili mahkeme, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesini onaylamıştı. Ancak mahkeme, ABD’de görülen davada savunma avukatlarının talebi üzerine 28 günlük ek bir yasal süreç tanıdı.

"Teslim emri hemen çıkmayacak"

Eylem Tok’un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin iadesinin durdurulması için mahkemeye başvuruda bulundu. Bu gelişme üzerine davaya bakan savcı Kristen Kearney, mahkemeye sunduğu dilekçede ABD hükümetinin süreçle ilgili tutumunu açıkladı.

Savcı Kearney, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, mahkemenin iade kararına rağmen Tok ve Cihantimur’un teslim edilmesi yönünde hemen bir emir çıkarmayacağını belirtti. 28 gün boyunca iade işlemlerinin durdurulacağı ve bu süre zarfında sanıkların hukuki itiraz haklarını kullanabilecekleri ifade edildi.

Habeas başvurusu süreci etkileyebilir

Savcılığın dilekçesinde, Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un mahkemenin kararına itiraz edebilmek için 28 günlük bir süreye sahip olduğu vurgulandı. Eğer bu süre içinde Habeas Corpus başvurusu yapılırsa, mahkemenin bu başvuruyu değerlendirmeden iade sürecinin ilerlemeyeceği kaydedildi.

Ancak, mahkeme Habeas başvurusunu reddederse, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iade için teslim emri çıkarabileceği belirtildi. Mahkeme aksi yönde bir karar almadığı sürece, bu noktadan sonra iadenin herhangi bir zamanda gerçekleşebileceği aktarıldı.

Hakim Donald L. Cabell’in kararı

Savcılığın sunduğu dilekçenin ardından, davaya bakan Hakim Donald L. Cabell elektronik sistem üzerinden kararını paylaştı. Kararda, "Mahkeme, ABD hükümetinin sunduğu Eylem Tok’un iadesine ilişkin onay ve taahhüt belgesini imzalayarak Dışişleri Bakanlığı’na iletecek. Ancak, ABD Dışişleri Bakanlığı bu belgenin kayda geçtiği tarihten itibaren 28 gün boyunca Tok’u Türkiye’ye teslim etmeyecek. Tok’un bu süre içinde Habeas Corpus dilekçesi sunması durumunda, mahkeme bu başvuruyu değerlendirmeden ABD yönetimi iade sürecini ilerletmeyecek." ifadelerine yer verildi.

İade kararı daha önce verilmişti

Hakim Donald Cabell, 11 Şubat’ta aldığı kararla Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesinin uygun olduğuna hükmetmişti. Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında, sanıkların Türkiye’ye teslim edilmesi yönünde karar verilmişti.

Habeas Corpus başvurusu nedir?

Habeas Corpus, Latince kökenli bir hukuk terimidir ve temel olarak "kişi özgürlüğünü koruma" ilkesine dayanır. Bu başvuru, bir kişinin hukuka aykırı şekilde gözaltında veya tutuklu olduğunu iddia etmesi durumunda, mahkemeden serbest bırakılmasını talep etmesine olanak tanır.

Habeas Corpus başvurusu yapıldığında, mahkeme kişinin tutukluluk veya gözaltı koşullarını değerlendirir. Eğer tutukluluğun hukuka uygun olmadığına karar verilirse, kişinin serbest bırakılmasına hükmedebilir.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un davasında, bu başvuru yapılırsa ABD mahkemesi konuyu değerlendirmeden iade süreci ilerlemeyecek ve dava daha uzun bir sürece yayılabilecektir.