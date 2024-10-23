ABD'de mortgage başvuruları temmuzdan bu yana en düşük seviyede

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 18 Ekim ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 6,7 düşen mortgage başvuruları, üst üste dördüncü hafta azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5, yeniden finansman başvuruları yüzde 8 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta değişim göstermeyerek yüzde 6,52 oldu.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,94'ten yüzde 5,98'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage başvuru faaliyetinin temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi.

Mortgage oranlarının son zamanlarda yükselişte olsa da bir yıl öncesine göre 1 puan düşük olduğuna işaret eden Kan, bunun da bazı ev alıcılarını piyasada tuttuğunu kaydetti.

Kan, bazı pazarlarda konut fiyatlarındaki artışın yavaşladığını, bunun da alıcılara daha fazla seçenek sağladığını ifade etti.