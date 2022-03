ABD'de Omicron'un BA.2 varyantı artıyor

Takip Et

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), geçen hafta COVID-19 vakalarının yüzde 35’ine BA.2 alt varyantının neden olduğunu açıkladı.

Bu oranın, bir önceki hafta yüzde 22 olduğuna işaret edilerek New York, New Hampshire, Massachusetts, Vermont ve New Jersey eyaletlerindeki COVID-19 vakalarında artış eğilimi görüldüğü ve söz konusu vakaların yarısından çoğuna BA.2 alt varyantının sebep olduğu belirtildi.

Sağlık uzmanları, BA.2'nin İngiltere ve Avrupa'daki artışlara paralel olarak birkaç hafta içinde ABD genelinde de benzer şekilde artışa geçebileceğinden endişe ediliyor.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, "Bir miktar artış görürsek hiç şaşırmam ancak bir şeyler önemli ölçüde değişmedikçe büyük bir dalgalanma olacağını zannetmiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Omicron virüs ailesinin bir parçası olarak sınıflandırılan BA.2'nin genetik yapısının farklı olduğu ve yaklaşık 40 mutasyonu bulunduğu belirtiliyor.

BA.2'nin, Omicron'un BA.1 varyantına göre çok daha fazla bulaşıcı ancak daha az hasta edici olduğu belirtiliyor.