ABD’de Türk öğrenciye gözaltı! Sebebi açıklanmadı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Tufts Üniversitesi'nde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün, dün akşam evinin yakınlarında ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Sivil ekipler tarafından durduruldu

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminde son yılında olan Öztürk, Somerville’deki evinden iftara gitmek için ayrıldığı sırada sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, aralarında yüzlerini maske ile kapatanların da bulunduğu 6 görevli, Öztürk’ü çevreleyerek telefonunu zorla almaya çalıştı.

ABD'de Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, ICE polisi tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alındı



⬛️ ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik… pic.twitter.com/jdqJiiVuGm — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 26, 2025

Gözaltı nedeni açıklanmadı

ICE görevlilerinin, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına aldığı, bu sırada Öztürk’ün sesli itirazlarının kamera kayıtlarına yansıdığı görüldü. Yetkililerden gözaltının nedeni hakkında herhangi bir açıklama gelmezken, ICE veri tabanında Öztürk’ün "gözaltında" olarak listelendiği belirtildi.

Avukatı: Müvekkilimden haber alınamıyor

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, yaptığı yazılı açıklamada, "Rumeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA'deki evinin yakınında gözaltına alındı." ifadelerini kullandı. Müvekkiline ulaşamadığını belirten Khanbabai, Öztürk hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmediğini vurguladı.

Üniversiteye haber verilmedi

Tufts Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, gözaltı işlemiyle ilgili üniversite yönetimine bilgi verilmediği kaydedildi. Öztürk’ün okuldan arkadaşları ise Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, kendisine ulaşamadıklarını ancak gözaltına alınmadan önce ailesine haber verebildiğini belirtti.

Filistin Destekçisi öğrenciler hedefte mi?

Türk öğrenciler, ABD'deki üniversitelerde "Filistin destekçilerini fişlediği" iddia edilen Canary Mission adlı internet sitesinin, Öztürk’ün geçen yıl yazdığı bir makale ile kişisel bilgilerini yayımladığını aktardı. Öte yandan, Boston’daki Filistin yanlısı bir grup, Öztürk’ün serbest bırakılması talebiyle bugün destek gösterisi düzenleyeceklerini duyurdu.