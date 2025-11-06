ABD'de tutuklu Türk bilim insanı Furkan Dölek kefaletle tahliye edilecek

ABD'de tutuklu bulunan Türk bilim insanı Furkan Dölek, mahkeme kararıyla 50 bin dolar kefalet karşılığında tahliye edilecek.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin verdiği kararın "adalet duygusu ve toplumsal güven açısından önemli ve olumlu bir adım" olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bundan sonraki süreçte mahkeme tarafından öngörülen kefalet miktarının yatırılmasında da Türk-Amerikan toplumunun örnek bir dayanışma göstereceğinden şüphemiz yoktur" ifadeleri yer aldı.

"Bir umut ışığı"

Furkan Dölek ise yazılı açıklamasında kararı "adalet, dayanışma ve bilimin onuru adına bir umut ışığı" olarak değerlendirdi. Dölek, "Henüz tamamlanmamış bir yolun içindeyiz ancak bugün, özgürlüğe, bilime ve hakikate bir adım daha yaklaştık" dedi.

Dölek, kendisine destek veren Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve TASC hukuk ekibine teşekkür ederek, "Bu destek yalnızca bir bilim insanına değil, adalete, insana ve bilime olan inanca verilmiş bir destektir. Her satır, her çağrı, her mesaj benim için bir yaşam hattıydı" ifadelerini kullandı.

Yakınları bağış kampanyası başlattı

Kararın ardından Dölek'in ailesi ve yakın çevresi, "Gofundme" platformunda kefalet bedelinin karşılanması için bir bağış kampanyası başlattı. Kampanya açıklamasında, "Her katkınız, bir bilim insanının laboratuvarına geri dönmesi ve bilimin yeniden nefes alması için doğrudan bir umut anlamına gelir" denildi.

Türk bilim insanı Dölek'ten haber alınamamıştı

ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğunu tespit etmiş, bunu ABD'li yetkililerle paylaşmış ve sosyal medya üzerinden de duyurmuştu.

Bu paylaşım üzerine Dölek, Nisan 2024'te işten çıkarılmış ve vizesi iptal edilmişti.

Akademik araştırmalar için verilen vizenin iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden Dölek'ten 27 Ağustos'tan sonra haber alınamamıştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu 4 Eylül'de Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.