ABD'deki fastfood devinde büyük şok! Burgerde E. Coli çıktı: 49 kişi hastalandı, 1 kişi öldü!
ABD'nin 10 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili (E. Coli) bakterisi tespit edildi. Bakteri nedeniyle 49 kişi hastalandı, 1 kişi hayatını kaybetti. McDonald's bazı eyaletlerde ürün satışını durdurdu.
ABD'de 10 eyaletteki McDonald's restoranlarında üretilen bazı ürünlerde koli basili (E. Coli) bakterisi tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın popüler "Quarter Pounder" hamburgerinde bu tehlikeli bakteriye rastlandı.
Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin ve Wyoming eyaletlerinde bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, koli basilinin hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köftede ve soğanda olabileceği, ancak bunun kesin olmadığının altı çizildi. McDonald's, risk teşkil eden eyaletlerde bu ürünlerin satışını durdurduğunu ve şüpheli malzemeleri kullanmayı bıraktığını duyurdu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten CDC, koli basili bakterisinin insanların ve hayvanların bağırsaklarında bulunduğunu ve genellikle zararsız olmasına rağmen, bazı türlerinin gıda zehirlenmesine, idrar yolu ve kan dolaşımı enfeksiyonlarına yol açabileceğini vurguladı.