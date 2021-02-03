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ABD'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin, "Öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerden endişe duyduklarını ve cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin açıklamalarda bulunan Ned Price, "Öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz" dedi.

Price, "Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

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