ABD’den Çinli sosyal medya uygulamalarına yasak geliyor

07 Temmuz 2020

Dünya genelinde 2 milyar kez indirilen ve Türkiye’de ise yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunan TikTok ile ilgili bir çok ülkede açılan soruşturmalar devam ediyor. Türkiye’de ise Kişisel Verilerin Korunması Kurulu uygulamanın şahsi bilgileri ihlal edip etmediğini araştırmak üzere geçen hafta TikTok hakkında inceleme başlatmıştı. Son olarak Fox News'a konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “TikTok dahil Çin merkezli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı kesinlikle değerlendirdiklerini” dile getirdi.

İlk çeyrekte ABD’de 165 milyon kez indirilmiş

Sadece 2020’nin ilk çeyreğinde ABD’de 165 milyon kez indirilen TikTok’un Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından hazırlanan bir inceleme notuna göre başı ABD’de çeşitli şekillerde dertte. Şirket hali hazırda Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından inceleniyor.