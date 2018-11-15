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ABD'den Gülen iddiasıyla ilgili açıklama

ABD tarafından, "Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirilmesi sürüyor." açıklaması yapıldı.

ABD'den Gülen iddiasıyla ilgili açıklama
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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirilmesi sürüyor." denildi.

ABD'li televizyon kanalı NBC, Beyaz Saray'ın Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda yasal yolları araştırdığını iddia etmişti.

Kanal, ABD yönetiminin, 'gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayından sonra Türkiye'yi yatıştırmak için' FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığını ileri sürmüştü.

"Beyaz Saray, Gülen'in iadesinin araştırılmasını istedi"

 

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