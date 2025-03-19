ABD'den İmamoğlu açıklaması: İçişlerine karışmayız
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Tammy Bruce, "Başka ülkelerin içişlerine müdahale ve yorum yapmayacağız" dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünyada da yankı buldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'a iletilen Türkiye sorusuna, "Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye ve kendi iç çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Bu zaten çok açık. Ama tekrar etmek iyidir." Açıklaması yaptı.