ABD'den jet motoru için onay bekleniyor, Hürjet başlangıç: Türk Hava Kuvvetleri filosunu yenileyecek

Türkiye, yerli savaş uçaklarında kullanmak üzere ABD'den askeri jet motorları için onay talep etti.

Bloomberg'ten Selcan Hacaoğlu'nun haberine göre; Türk yetkililer, Türkiye'nin Northrop Grumman üretimi T-38 ve F-5 jetlerini GE Aerospace motorlu yerli Hürjet ile değiştirmek istediğini söyledi. Ankara, özellikle Hürjet eğitim uçaklarında GE'nin F404 motorlarını kullanmayı hedefliyor.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden bir yetkili, Türkiye ile savunma işbirliğini derinleştirmek istediklerini belirtti ancak GE Aerospace ve Türkiye ile ilgili detaylı bir yorum yapmadı.

Yetkililer Hürjet’in eğitim uçağı olarak tasarlansa da silahlı versiyonlarının da üretilmesinin planlandığını söyledi.

Türkiye, hava kuvvetlerini modernize etme planları doğrultusunda GE Aerospace’in F110 motorlarını KAAN savaş uçağı projesinde kullanmayı da hedefliyor. Bunun yanı sıra, Eurofighter jetlerinin alımı için Almanya'nın onay vermesi bekleniyor.

ABD’nin Cincinnati merkezli GE Aerospace firması, Türkiye’deki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile ortaklık yapıyor. GE'nin sözcüsü, Türkiye’de F404 motorlarının montajı, incelemesi ve testleri için TEI'yi kullanmayı hedeflediklerini belirtti.