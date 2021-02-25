ABD'den kritik Kaşıkçı raporu

Gizliliği kaldırılan ve bugün açıklanması beklenen bir ABD istihbarat raporu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme emrine onay verdiğini gözler önüne sereceği iddia edildi.

Konu hakkında bilgi sahibi ABD'li yetkililer, Kaşıkçı'nın 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili hazırlanan ve ABD Merkez Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) da bilgi sağladığı raporda öldürme emrinin Prens tarafından onaylandığı ve hatta büyük ihtimalle kendisi tarafından verildiği bilgisinin yer aldığını söylüyor.

Evlilik işlemleri için evrak almaya gittiği sırada konsolosluk binası içerisinde öldürülen ve bedeni parçalara ayrılarak binadan çıkarılan Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde Prensi eleştiren yazılar yazmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden gazetecilere raporu okuduğunu ve yakın zamanda prensin babası Kral Selman ile telefonda görüşmeyi planladığını söyledi.

Raporun açıklanması Biden'ın Arap müttefiki ve büyük petrol üreticilerinden biri olan Riyad ile insan hakları ihlalleri ve Yemen iç savaşına dahlinden dolayı ilişkileri gözden geçirme politikasının bir parçası.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın yalnızca Kral Selman ile görüşeceğini ve gizliliği kaldırılan raporun yayımlanmaya hazırlandığını söyledi.

Riyad nihayetinde Kaşıkçı'nın "kaçak bir operasyonla" Suudi Arabistan'a getirilmeye çalışılırken öldürüldüğünü kabul etmiş ancak Veliaht Prensin olaya dahli olduğu iddiasını reddetmişti.

Suudi Arabistan mahkemesi olayda yer alan beş kişi hakkında idam cezası vermiş ancak Kaşıkçı'nın ailesinin bu kişileri affetmesi üzerine ceza 20 yıl hapse çevrilmişti.

2019 yılında Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları dedektifi Agnes Callamard Suudi Arabistan'ı Kaşıkçı'yı "kasıtlı ve önceden planlayarak" öldürmekle suçlamış ve geniş kapsamlı soruşturma çağrısında bulunmuştu.

Callamard 6 aylık soruşturmanın ardından "Veliaht prensin olaya dahil olduğunun araştırılmasını istemeye yetecek kadar delil bulunuyor." demişti. 2018 yılı sonunda gizliliği kaldırılmadan önce rapor ABD'de kongre üyeleri ile paylaşılmıştı. Ancak Trump yönetimi İran'a karşı bölgedeki müttefiği ile arasını bozmamak ve krallığa ABD menşeili silah satışını teşvik etmek amacıyla politikacıların ve insan hakları savunucularının raporun gizliliğinin kaldırılması talebini reddetmişti.