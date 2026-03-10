ABD’den petrol fiyatlarını düşürmek için yeni plan: Rusya yaptırımları gevşetilebilir

Küresel enerji piyasalarında Orta Doğu’daki askeri gerilimin etkisiyle yaşanan fiyat artışı, ABD yönetimini yeni adımlar atmaya yöneltti. Washington yönetimi, petrol arzındaki baskıyı azaltmak amacıyla Rus petrolüne yönelik bazı yaptırımları gevşetmeyi ve Stratejik Petrol Rezervi’ni devreye almayı değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi enerji fiyatlarındaki yükselişi frenlemek için Rusya’ya yönelik mevcut kısıtlamaların esnetilmesi seçeneğini masaya yatırdı. Plan kapsamında özellikle küresel arzın desteklenmesi ve piyasalardaki dalgalanmanın azaltılması hedefleniyor.

Rus petrolüne yaptırımlar gevşetilebilir

ABD yönetimi, Rus petrolüne yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması yerine belirli alanlarda esneklik sağlanmasını değerlendiriyor. Bu çerçevede Hindistan gibi bazı ülkelerin ABD yaptırımlarına takılmadan Rus petrolü satın alabilmesine yönelik özel düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

Washington yönetimi geçtiğimiz hafta Hindistan’a, Orta Doğu’daki enerji arzındaki kesintilerden etkilenmemesi için tankerlerde bekleyen Rus ham petrolünü satın almasına yönelik 30 günlük geçici izin vermişti.

Stratejik petrol rezervi gündemde

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişi dengelemek amacıyla Stratejik Petrol Rezervi’nden (SPR) satış yapılabileceğini açıkladı.

Colorado’daki bir doğal gaz tesisinde basına konuşan Wright, bu adımın tek taraflı bir hamle olmayacağını belirterek diğer ülkelerle koordinasyon içinde hareket edilmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

ABD’nin Teksas ve Louisiana kıyılarındaki yeraltı depolarında bulunan stratejik petrol rezervleri yaklaşık 415 milyon varil petrol barındırıyor. Bu miktar, küresel ölçekte yaklaşık dört günlük petrol tüketimine karşılık geliyor.

Tankerlerde bekleyen Rus petrolü için yeni formüller

Wright ayrıca Asya açıklarında tankerlerde bekletilen Rus petrolünün piyasaya kazandırılması için farklı seçenekler üzerinde çalışıldığını ifade etti. Mevcut muafiyetlerin kapsamının genişletilebileceği sinyali veren Wright, enerji arzını desteklemek için çeşitli araçların bulunduğunu vurguladı.

ABD ihracat politikasında değişiklik yok

ABD yönetimi, iç piyasada fiyatların yükselmesine rağmen yerli petrol ve enerji ihracatına herhangi bir kısıtlama getirmeyi planlamıyor. Washington’un önceliğinin, küresel enerji arz zincirinde oluşan tıkanıklıkları azaltmak ve piyasadaki arz baskısını hafifletmek olduğu belirtiliyor.

Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji piyasaları üzerindeki etkisi sürerken, ABD’nin gündeme getirdiği bu adımların petrol fiyatlarının seyrini önümüzdeki dönemde önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.