ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım sinyali

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yönelik bombardımanlarını artıran Rusya’ya karşı yeni yaptırımların gündemde olduğunu söyledi.

Bessent, “Putin, ABD’li ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerde söylediklerinin tam tersini yapıyor ve utanç verici bir şekilde bombardıman kampanyasını artırıyor” dedi.

Trump ile değerlendirilecek

Moskova’ya yönelik olası adımlar hakkında konuşan Bessent, “Başkan (Donald) Trump ile birlikte tüm seçenekler masada ve bunları bu hafta çok yakından inceleyeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Alaska Zirvesi’nin ardından

Başkan Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da Putin ile yaptığı zirvenin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılması konusunda “iki hafta içinde ilerleme olup olmayacağının görüleceğini” söylemişti.

Trump, ilerleme sağlanamaması halinde “büyük yaptırımlar ya da büyük tarifeler” uyarısında bulunmuştu.

Rubio: Yaptırım görüşmelerin sonu olur

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Alaska zirvesinden sonra yaptığı açıklamada, Trump’ın yeni yaptırımlar uygulama seçeneğine sahip olduğunu, ancak böyle bir adımın “görüşmelerin sonu” anlamına geleceğini dile getirmişti.