ABD'den 'Türkiye ile gerginlik istemiyoruz' açıklaması

25 Ocak 2018

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile askeri konularda "açık olduklarını" belirterek, "Herhangi bir gerginlik istemiyoruz." dedi.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Dışişleri Bakanlığında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Nauert, hem diplomatik olarak hem de askeri anlamda Türkiye ile konuştuklarını vurgulayarak, "Başkan (Donald) Trump'ın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile (Rex) Tillerson'un (Mevlüt) Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, hem de askeri olarak gerçekleştirdiğimiz konuşmalarda çok açık olduk. Herhangi bir gerginlik istemiyoruz." diye konuştu.

"Menbiç'ten Amerikalıları çıkarıyor musunuz" şeklindeki soruya karşılık ise Nauert, Savunma Bakanlığı adına konuşamayacağını fakat Dışişleri Bakanlığına ait herhangi bir çalışanın bölgeden ayrıldığına dair kendisine bir bilgi verilmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'ın yayınladığı basın açıklamasına da değinen Nauert, "Bizim açıklamamız belirli ve çok detaylıydı. Başkan (Trump) ve Dışişleri Bakanının (Tillerson) Afrin konusunda duyduğu derin kaygıları gösterdi." dedi.

Beyaz Saray'ın Erdoğan ile Trump arasında dün akşam yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklaması, ABD tarafının görüşmenin içeriğini kamuoyuna doğru şekilde aktarmadığı yönünde eleştirilere sebep olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Beyaz Saray'ın yazılı açıklaması içerisindeki birçok noktanın görüşmede gündeme gelmediğini belirtmişti.

Kaynak: AA