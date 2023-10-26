ABD'den Türkiye karşıtı sesler yükseliyor

ABD Kongresi’nde, Türkiye karşıtı sesler yükseldi. Geçen hafta Başkan Joe Biden'a gönderilen ve Türkiye'nin Hamas'la ilişkilerine de yer verilen 110 imzalı mektuptan sonra, bir grup Kongre üyesi ABD Dışişleri Bakanı'na ayrıntılı bir mektup gönderdi.

VOA Türkçe’den Dilge Timoçin’in haberine göre, mektubu ABD Kongresi Yunan Dostluk Grubu eş başkanları Chris Pappas ve Gus Bilirakis’in ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a sundu.

Blinken'a yazdıkları mektupta Kongre üyeleri, “Hamas’ın operasyonlarını destekleme ve kolaylaştırmadaki rolü nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’ni sorumlu tutma konusunda kararlı bir şekilde harekete geçmenizi şiddetle tavsiye etmek için” kaleme aldıklarını belirtti.

ABD hükümetine çağrı

Mektuba imza atan Kongre üyeleri, “Hamas’ın İsrail’e karşı acımasız terör eylemleri gerçekleştirmesini sağlayan Türkiye ile Hamas arasındaki siyasi, lojistik ve mali bağlantıları kesmek için, ABD hükümetini diplomatik ve ulusal güvenlik araçlarının tamamını kullanmaya çağırıyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye’den Hamas’a karşı derhal ve tereddütsüz bir şekilde harekete geçmesini talep etmenizi istiyoruz” dedi.

Mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Hamas bir terör örgütü değil” diyerek örgütü savunduğu ifade edildi.

Ankara'nın Hamas’a verdiği desteğin, söylemin ötesine geçtiği kaydedilen ve ABD'nin bu konuyu yeterince dikkate almadığı eleştirisi yapılan mektupta, “Cumhurbaşkanı Erdoğan on yılı aşkın bir süredir Türkiye’yi Hamas için bir sığınak haline getirdi ve uzmanlar Türkiye’yi ‘Gazze’den sonra Hamas’ın en büyük ikinci üssü’ olarak tanımlıyor. Türkiye 2012 yılından bu yana Hamas’ın askeri kanadına İstanbul’da ev sahipliği yapıyor” denildi.

6 talepte bulundular

Mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türk hükümetinden altı talepte bulunması istendi.

-Hamas’ı resmen bir terör örgütü olarak ilan etmesi;

-Hamas’ın İstanbul’daki ofisinin ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bağlı kuruluşlarının kapatılması;

-Türkiye’deki tüm Hamas yetkililerinin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve T.C. pasaportlarına el konulması;

-Hamas yetkililerinin Türkiye'den sınırdışı edilmesi ve ülkeye yeniden girişlerinin yasaklanması;

-Herhangi bir Türk bankasının Hamas’ın finansmanına karışıp karışmadığının araştırılması, bu tür bir soruşturmanın bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı’na rapor edilmesi ve bu tür bir finansmana karışan bankalara yaptırım uygulanması;

-Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırıda herhangi bir Türk yetkilinin yer alıp almadığını araştırıması ve bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı’na rapor edilmesi.

