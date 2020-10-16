ABD’den Türkiye’ye S-400 tepkisi
ABD, Sinop'ta S-400'lerin test sahası yakınlarında füze ateşlendiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Doğrulanması durumunda, S-400 sistemlerinin test edilmesini en ağır biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin S-400'leri test ettiği iddiasına ilişkin, "Doğrulanması durumunda, S-400 sistemlerinin test edilmesini en ağır biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Açıklamada, "Türkiye’nin S-400’leri aktive etmesi durumunda güvenlik ilişkileri için ciddi sonuçları olabileceği konusunda ABD’nin tavrı açıktır" denildi.
Bakanlık, S-400 gibi Rus askeri sistemlerinin satın alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Reuters, S-400'lerin denenmesi beklenen Sinop'ta, füze ateşlendiğini iddiasında bulunmuştu. Haberde, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin test atış sahası yakınlarında bir füze ateşlendiği ifadelerine yer verilmişti.
Türkiye, 16-17 Ekim tarihlerinde Sinop ve Ordu açıklarında füze atışı yapılacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış eğitimi yapılacağı için Seyir Duyurusu (NAVTEX) yayımlamıştı.
Reuters'ten Sinop iddiası: S-400'lerin test sahası yakınlarında füze ateşlendi