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ABD’den Türkiye’ye S-400 tepkisi

ABD, Sinop'ta S-400'lerin test sahası yakınlarında füze ateşlendiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Doğrulanması durumunda, S-400 sistemlerinin test edilmesini en ağır biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD’den Türkiye’ye S-400 tepkisi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin S-400'leri test ettiği iddiasına ilişkin,  "Doğrulanması durumunda, S-400 sistemlerinin test edilmesini en ağır biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Türkiye’nin S-400’leri aktive etmesi durumunda güvenlik ilişkileri için ciddi sonuçları olabileceği konusunda ABD’nin tavrı açıktır" denildi.

Bakanlık, S-400 gibi Rus askeri sistemlerinin satın alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Reuters, S-400'lerin denenmesi beklenen Sinop'ta, füze ateşlendiğini iddiasında bulunmuştu. Haberde, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin test atış sahası yakınlarında bir füze ateşlendiği ifadelerine yer verilmişti.

Türkiye, 16-17 Ekim tarihlerinde Sinop ve Ordu açıklarında füze atışı yapılacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış eğitimi yapılacağı için Seyir Duyurusu (NAVTEX) yayımlamıştı.

Reuters'ten Sinop iddiası: S-400'lerin test sahası yakınlarında füze ateşlendiReuters'ten Sinop iddiası: S-400'lerin test sahası yakınlarında füze ateşlendi

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