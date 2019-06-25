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ABD'den yeni S-400 açıklaması

ABD'nin NATO temsilcisi Hutchison, "Türkiye S-400 almaktan vazgeçmezse F-35 savaş uçaklarını kaybedecek" dedi.

ABD'den yeni S-400 açıklaması
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ABD'nin NATO temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmemesi durumunda, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının uçuşuna ya da üretimdeki ortaklığına izin veremeyeceği açıkladı.

Hutchison gazetecilere yaptığı açıklamada, "F-35 sisteminden çıkarılma olacak, bu Rus sistemini (NATO) ittifakında bulundurarak F-35'i etkileyemeyiz veya dengesini bozamayız" dedi.

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