ABD'den yeni S-400 açıklaması
ABD'nin NATO temsilcisi Hutchison, "Türkiye S-400 almaktan vazgeçmezse F-35 savaş uçaklarını kaybedecek" dedi.
ABD'nin NATO temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmemesi durumunda, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının uçuşuna ya da üretimdeki ortaklığına izin veremeyeceği açıkladı.
Hutchison gazetecilere yaptığı açıklamada, "F-35 sisteminden çıkarılma olacak, bu Rus sistemini (NATO) ittifakında bulundurarak F-35'i etkileyemeyiz veya dengesini bozamayız" dedi.