ABD'den yeni yaptırım

09 Kasım 2018

ABD Hazinesi, kısmen Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle ilgili faaliyetleri nedeniyle ikisi Ukrayna biri Rus uyruklu üç kişi ve Rusya ve Ukrayna'da dokuz kuruluşa yönelik yaptırımlar getirdiğini açıkladı.

Hazine internet sitesi üzerinden dün yaptığı açıklamada yaptırım getirilen kurumlardan biri olan Limited Liability Company Southern Project'in Bank Rossiya ve Rus işadamı Yuri Kovulchuk ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Kaynak: Reuters