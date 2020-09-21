ABD'den Yunanistan'a 'Sevilla haritası' yanıtı

21 Eylül 2020

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmediğini bildirdi.

Büyükelçilik, Twitter hesabından "Sevilla Haritası adlı harita ile ilgili olarak bugüne kadar Türk basınında çok sayıda görüş yer almıştır" notuyla bir açıklama paylaştı.

ABD'nin "prensip gereği" diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almadığı kaydedilen açıklamada, "Sevilla Haritası'nın 'hukuki statüsü' hususunda, Amerika Birleşik Devletleri, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka dayalı olarak, ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlandığı kaydedilerek, "Amerika Birleşik Devletleri, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan'ı, istikşafi görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA